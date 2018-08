Spaccio di droga a Camerota: arrestato 20enne nigeriano

Un 20enne nigeriano, ospite del centro di accoglienza di Palinuro, è stato arrestato per possesso di droga dai carabinieri di Marina di Camerota.

Il caso

Il giovane, infatti, è stato sorpreso mentre cedeva dosi di marijuana ad alcune persone nella località turistica cilentana. E’ stato trovato in possesso di 25 dosi di sostanza stupefacente per circa 35 grammi e di 110 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio. Il 20enne è stato collocato presso le camere di sicurezza della Compagnia di Sapri.