Spaccio di marijuana: arrestato impiegato di una stazione di servizio

Un 30enne incensurato del Vallo di Diano è stato arrestato con l’accusa di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz

Dopo una serie di appostamenti i carabinieri hanno notato che il giovane, impiegato in una locale stazione di carburanti, insolitamente, al termine di alcuni rifornimenti, si recava spesso presso la sua automobile, parcheggiata in loco, e successivamente tornava a far rifornimento agli automobilisti. Insospettitisi per il suo atteggiamento, i militari dell’Arma hanno perquisito la vettura rinvenendo al suo interno 100 grammi di infiorescenze di marijuana ed un bilancino di precisione, che sono stati subito sequestrati; il ragazzo, invece, è stato ammanettato.