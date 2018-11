Nascondeva in casa 120 grammi di marijuana: arrestato 31enne ad Eboli

Un ragazzo di 31 anni, L.D.R le sue iniziali, residente nel comune di Eboli, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il blitz

Il giovane, incensurato, al termine di una perquisizione domiciliare svolta dalla Polizia in località Corno d’Oro, è stato trovato in possesso di circa 120 grammi di marijuana nascosta all’interno di cinque contenitori, oltre ad un bilancino digitale e una somma di denaro ritenuta il provento dell’attività di spaccio. Per questo il pubblico ministero di turno presso la locale Procura ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa della successiva convalida d’arresto, che si terrà davanti al Gip del Tribunale di Salerno.