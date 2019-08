Coca, hashish ed eroina nella movida: arrestato uno spacciatore a Salerno

In azione, gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Falchi della Squadra Mobile di Salerno: è stato tratto in arresto in flagranza di reato un uomo ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz

Durante il pattugliamento, con equipaggi moto-montati, nella “movida”, i Falchi hanno controllato una persona già nota alle forze dell’ordine e nel corso della perquisizione personale e domiciliare a cui è stata sottoposta, sono stati trovati e sequestrati circa 6,991 grammi di eroina, nonchè 3,980 grammi di hashish e 98,407 grammi di cocaina oltre a bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo fermato, M.F. 42enne con precedenti specifici, è stato tratto in arresto e sottoposto ai domiciliari presso la propria abitazione.