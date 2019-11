Spaccio a Nocera Inferiore, scattano le perquisizioni: una denuncia

Scacco allo spaccio a Nocera Inferiore: nei giorni scorsi, dopo il sequestro di alcune piantine di marijuana effettuato in zona Fiano, gli agenti della Polizia, nell’ambito di mirati servizi tesi alla prevenzione e repressione del fenomeno, hanno eseguito una serie di perquisizioni domiciliari nella periferia di Nocera Inferiore, con l’ausilio di due unità cinofile antidroga della Questura di Napoli.

La denuncia

Durante una perquisizione effettuata nella zona di via Fiano, un giovane, poi identificato per F.G. 31enne già conosciuto alle forze dell’ordine per episodi analoghi, è stato trovato in possesso di 20 grammi circa di marijuana e 0,50 grammi di hashish, ben nascosti in diversi posti dell’abitazione. Tenuto conto dei precedenti specifici e del quantitativo di sostanza stupefacente trovato, F.G. è stato denunciato alla Procura della Repubblica per detenzione illegale di sostanze stupefacenti.