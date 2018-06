Vasta operazione anti-droga in Costiera: nei guai 22 persone, il blitz

Vasta operazione antidroga, dalle prime ore dell’alba: i Carabinieri della Compagnia di Amalfi sono entrati in azione in diversi Comuni della Costiera Amalfitana, del salernitano e della provincia di Napoli, per eseguire un provvedimento cautelare emesso dal GIP presso il Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura.

I coinvolti

A finire nei guai, 22 persone ritenute responsabili a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti di diverso tipo in Costiera Amalfitana, nonché di estorsione e favoreggiamento. Contestualmente, sono in corso ulteriori 16 perquisizioni domiciliari nei confronti di altri indagati.

La scoperta

L’indagine condotta dall’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Amalfi e dalla Stazione di Maiori, ha permesso di far emergere un preoccupante spaccato dell’universo giovanile della Costiera Amalfitana, fortemente condizionato dallo spaccio e dall’uso sistematico di sostanze stupefacenti anche fra i minori, nonché la forte contesa della “piazza” costiera, perfino con atti violenti.

Seguiranno aggiornamenti