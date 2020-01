Spaccio, rapine e risse nel Salernitano: emessi sei "avvisi orali" dalla Questura

Il Questore di Salerno Maurizio Ficarra ha emesso tre provvedimenti di divieto di ritorno in alcuni comuni del Cilento e del Vallo di Diano, per due mesi, nei confronti di altrettanti pregiudicati, con svariati precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio.

Le altre decisioni

Inoltre sono stati adottati sei provvedimenti di avviso orale nei confronti di altrettanti pregiudicati accusati di rissa, rapina e spaccio di sostanze stupefacenti. “È in corso l’attività da parte degli agenti della Divisione Polizia Anticrimine volte all’adozione di misure di prevenzione maggiormente afflittive nei confronti di pregiudicati già sottoposti a misure, sia per violazioni delle prescrizioni, che per il perdurare di comportamenti improntati all’illegalità” comunicano dalla Questura.