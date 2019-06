Spaccio di droga alla stazione di Sapri: due arresti, il blitz

Blitz antidroga, presso la stazione di Sapri: i carabinieri in borghese, durante alcuni appostamenti, hanno notato il rapido scambio avvenuto tra un giovane del Mali appena uscito dalla stazione e un saprese che lo stava attendendo. I militari, dunque, hanno proceduto con il controllo: lo straniero senza fissa dimora di 22 anni è stato trovato in possesso di 450 euro in contanti. L’acquirente saprese, con precedenti per droga, è stato fermato poco dopo e trovato in possesso di un involucro con 12 grammi di eroina, forse destinata al mercato del golfo di Policastro.

Gli arresti

I due, dunque, sono stati arrestati per spaccio e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il cittadino di Sapri è finito ai domiciliari, mentre lo straniero è stato condotto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Sapri, in attesa del rito per direttissima.

La denuncia

Ieri sera, inoltre, sempre nell'ambito dei controlli anti-droga, i carabinieri di Vibonati hanno denunciato un minorenne rumeno trovato in possesso di un panetto di 80 grammi di hashish.