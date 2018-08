Spaccio di droga e sottrazione di oltre 1000 lettere per la corrispondenza: impiegato arrestato

Carabinieri di Maiori in azione, stamattina. E' stato tratto in arresto G.S. 29enne di Tramonti, impiegato presso una società privata di smistamento della corrispondenza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sottrazione di corrispondenza.

La scoperta

I militari hanno perquisito l'abitazione del giovane: sono stati trovati 23 grammi di hashish suddivisi in più pezzi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, oltre 2000 euro in piccolo taglio ritenuto guadagno dell’attività illecita, nonché circa 1200 lettere di corrispondenza, destinate da diverse società a innumerevoli cittadini, che l’arrestato non aveva mai consegnato.

I provvedimenti

E' scattato, dunque, il sequestro e si provvederà alla distribuzione della corrispondenza. Il giovane è finito ai domiciliari.