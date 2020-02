Beccato a spacciare droga sul Trincerone: arrestato 35enne a Cava

Continuano i controlli anti-droga della Polizia di Stato lungo le strade di Cava de’ Tirreni. Nelle ultime ore un pregiudicato salernitano di 35 anni, L.D.A le sue iniziali, è stato sorpreso, nel parcheggio del Trincerone, dopo aver ceduto una dose di sostanza stupefacente ad una donna, già nota per i suoi trascorsi di dipendenza dalla droga.

L'arresto

L’immediato intervento degli agenti ha consenti di bloccare il 35enne, il quale è stato trovato in possesso delle banconote (30 euro) che aveva appena ricevuto dalla “cliente”, alla quale sono state sequestrate le due dosi (una di cocaina e una di eroina). Non solo. Ma nel borsello dell’uomo sono stati rinvenuti anche 7 pallini di cocaina e 11 di eroina, pronti per essere spacciati. Per lui, dunque, sono scattate le manette e domani (lunedì 3 febbraio) sarà sottoposto al processo direttissimo.

L'evasione

Nella tarda serata, invece, i poliziotti cavesi hanno arrestato anche un pregiudicato 45enne del posto, A.F. le sue iniziali, per evasione da una comunità dov’è sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo, infatti, è stato sorpreso mentre passeggiava per una strada della città metelliana. Anche per lui, domani mattina, si terrà il processo direttissimo.