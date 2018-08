Spaccio, a Napoli a Sapri "per la vacanza": aveva mezzo chilo di marijuana

Carabinieri di Sapri in azione, la notte scorsa: è finito in manette M.A., 22enne residente a Napoli, notato sul lungomare di Sapri mentre cedeva alcune dosi di marijuana.

L'arresto

Il 22enne, dopo essere risultato in possesso di alcuni grammi di droga, è stato portato nell’abitazione in cui trascorre le vacanze: è stato scovato circa mezzo chilo di marijuana e altro materiale utile per lo spaccio, come bustine, bilancino e dosi già pronte. Il giovane è stato arrestato e portato presso la Casa Circondariale di Potenza. Con lui, 5 giovani, tutti di Sapri: sono stati segnalati all’organo prefettizio.