Battipaglia, graffi all'auto del maresciallo che inseguì lo spacciatore: la denuncia

Atto vandalico, a Battipaglia: il maresciallo della Polizia Municipale di Salerno, Stefania Greco ha trovato la sua auto con dei graffi sulla fiancata parcheggiata nei pressi della villa comunale dove, qualche giorno fa, aveva inseguito uno spacciatore, senza tuttavia riuscire a fermarlo, ma denunciando l'accaduto e chiedendo maggiori controlli nella zona. Il sospetto, dunque, è che si possa trattare di un gesto intimidatorio.

"Ieri la mia macchina è uscita solo per accompagnare i bimbi in villa dove fanno sport...come sempre ho parcheggiato lato via Adige dove stazionano sempre gli spacciatori che settimana scorsa feci allontanare!

Mi sto chiedendo chi possa essere stato a lasciarmi questo bel ricordino sulla fiancata"