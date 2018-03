Scambia due operai per ladri e spara col fucile: paura per un 40enne valdianese

Due operai, tra i quali un 40enne di San Pietro al Tanagro ma residente a Teggiano, hanno rischiato di morire martedì scorso nel comune di Avigliano (Potenza).

Il fatto

I due, infatti, mentre stavano censendo i pali della rete elettrica sono stati raggiunti da colpi di fucile. A sparare è stato un 60enne del posto che li aveva scambiati per ladri. Per questo, spaventato, ha esploso dei colpi in area per indurli ad allontanarsi. Gli operai, anche loro spaventati, hanno chiamato ai carabinieri che li hanno subito identificati ed entrambi sono risultati effettivamente dipendenti di una società di energia elettrica. I militari dell’Arma, successivamente, hanno svolto anche una perquisizione all’interno dell’abitazione del 60enne trovando oltre al fucile utilizzato poco prima anche due pistole e delle munizioni, che sono state sequestrate. Il pensionato, invece, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.