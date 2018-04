Spara accidentalmente al ladro in fuga sull'A2: indagato carabiniere

Finisce nei guai il carabiniere della Compagnia di Battipaglia che, la sera di Pasqua, ha sparato contro il ladro di nazionalità albanese deceduto, ieri mattina, all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.

L’accusa

Il militari dell’Arma, infatti, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. Si tratterebbe, comunque, di un “atto dovuto” in attesa che l’autopsia faccia luce sull’esatta dinamica dell’incidente.

I fatto

Una Fiat Croma rubata con a bordo tre ladri era stata segnalata domenica sera in transito sull'autostrada A2, in direzione Sud, dalla Polizia Stradale di Sala Consilina. I tre, vedendo l'auto dei militari all'altezza della SS18, all'uscita di Pontecagnano, avevano nuovamente imboccato l'autostrada per poi tentare la fuga a piedi. Un carabiniere di Battipaglia, nell'inseguire i tre ladri scesi dalla vettura, aveva scavalcato il guard rail, nel tentativo di fermare uno dei malviventi che si era girato all'improvviso in direzione dello stesso militare: quest'ultimo si era gettato a terra e, accidentalmente, aveva esploso un colpo, ferendo il malvivente al torace. Di qui la corsa in ospedale, dov’è morto nella giornata di ieri.