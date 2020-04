Sparatoria a Pagani, gambizzato un uomo: fermato il colpevole

Sparatoria a Pagani, via Sant'Erasmo. Un uomo, imprenditore attivo nel ramo della pavimentazione, all'esterno di un'officina, è stato ferito alla gamba con un colpo esploso da un'arma da fuoco.

L'intervento

La vittima, immediatamente soccorsa, è stata condotta in ospedale a Nocera Inferiore e si trova ricoverata in prognosi riservata. Non ancora chiari i motivi dell'agguato, ma sarebbero di natura personale. La vittima - pare - avrebbe infastidito un familiare legato alla persona che avrebbe sparato. Circostanza, questa, che andrà verificata, eventualmente durante un successivo interrogatorio. I carabinieri della tenenza di Pagani, giunti sul posto, hanno in seguito identificato e sottoposto a fermo G.A., accusato di tentato omicidio.