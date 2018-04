Sparatoria a Nocera Inferiore, ferito un uomo: si indaga

Sparatoria a Nocera Inferiore: ferito un uomo. E' accaduto in una traversa confinante con via Borsellino, alle spalle del Tribunale. La persona ferita è stata subito trasportata all'ospedale Umberto I. Un proiettile ha anche colpito un'auto in sosta. Gli agenti del commissariato, guidati dal vice questore Amato, sono intervenuti sul posto. Indagini in corso.