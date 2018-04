Sparatoria a Nocera Inferiore, ferito il figlio di un ex consigliere: identificato l'aggressore

Momenti di tensione, ieri pomeriggio, intorno alle 14.30, lungo Traversa Paolo Borsellino, situata alle spalle del tribunale di Nocera Inferiore, dove un uomo di 34 anni, P.I le sue iniziali, figlio di un ex consigliere comunale, è stato colpito da un proiettile esploso da un’altra persona che, in poche ore, è stata prontamente identificata.

La dinamica

Poco dopo l’ora di pranzo un uomo ha sparato due colpi all’indirizzo del 34enne. Secondo una prima ricostruzione alla base dell’accaduto potrebbe esserci un litigio. La vittima è stata colpita all’addome, con il proiettile ad interessare anche l’intestino. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che l’ha trasportata all’ospedale “Umberto I”, dov’è stato operata d’urgenza ma, fortunatamente, le sue condizioni di salute non sono gravi. L’uomo con in mano la pistola ha esploso anche altri proiettili. Uno di questi è finito su una Fiat Panda parcheggiata in parallelo al muro di un’abitazione. I finestrini sono andati distrutti. L’autore della sparatoria, che avrebbe precedenti per droga, è stato fermato dalla polizia. Non vi sarebbero testimoni, ma gli inquirenti potrebbero acquisire le immagini registrate dalle telecamere dei negozi situati nella zona.

La denuncia

Sulla sparatoria di ieri pomeriggio è intervenuto il deputato di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: