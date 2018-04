Sparatoria a Pontecagnano Faiano: indagati cinque giovani

A distanza di più di un mese dalla sparatoria, verificatasi in via Anastasio a Pontecagnano Faiano, arriva la svolta nelle indagini. Sarebbero cinque, infatti, i ragazzi indagati per la lite, finita a colpi d’arma da fuori, avvenuta la notte tra il 14 e il 15 marzo scorsi.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione uno dei ragazzi, durante la violenta discussione, ha tirato fuori una pistola ed ha iniziato a sparare colpendo un’automobile parcheggiata nella zona. Il proiettile ha frantumato completamente il lunotto della vettura. In queste settimane i carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno continuato senza sosta le indagini. E, a quanto pare, grazie alle immagini di videosorveglianza, sono riusciti a risalire agli autori della lite.