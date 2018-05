Due sparatorie a Nocera Inferiore, 66enne in ospedale: fermato un uomo

A distanza di 24 ore si torna a sparare a Nocera Inferiore. Intorno alle 19 di oggi alcuni colpi di pistola sono stati sparati in via Barbarulo, nei pressi di un noto bar. Ad essere gambizzato è stato un uomo di 66 anni. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Bianca, che lo ha trasportato d'urgenza all’ospedale “Umberto I”. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi. Non solo. Ma pochi minuti dopo altri colpi di pistola sono stati sparati in via Marconi, dinanzi all'ufficio postale, danneggiando la vetrina di un negozio. Su quanto accaduto indaga la Polizia, che ha fermato un uomo. La tensione in città resta alta.

Sempre oggi un'altra sparatoria è andata in scena a Pagani.