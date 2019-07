Presunta vendetta contro la famiglia di Siniscalchi, spari contro l'auto dell'arrestato

Presunta vendetta di fuoco, nel tardo pomeriggio di ieri, ai danni della famiglia Siniscalchi di San Mango Piemonte. Come riporta Le Cronache, in meno di 24 ore dalla notifica dell’ordinanza di custodia cautelare a carico di Eugenio Siniscalchi, accusato, insieme al fratello, di essere il killer di Ciro D’Onofrio, i familiari dell'arrestato sono stati intimoriti da colpi di arma da fuoco.

Il gesto

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri lungo la strada che da Matierno, frazione collinare di Salerno, conduce a Fratte, all’altezza del ponte dove si trova anche la sede dell’Anas. Bersaglio sono stati il padre di Eugenio Siniscalchi, Gaetano, la madre e la compagna del 28enne rinchiuso nel carcere di Fuorni. I tre erano in auto e stavano percorrendo l’arteria in direzione Salerno quando avrebbero incrociato a bordo di un motorino che proveniva in direzione opposta due congiunti di Ciro D’Onofrio, a bordo di uno scooter: uno dei due avrebbe estratto una pistola ed esploso dei colpi che, fortunatamente, non hanno centrato il bersaglio. Si indaga.