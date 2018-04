Baronissi, interventi straordinari di spazzamento: la mappa dei divieti

Venerdì 13 aprile inizieranno gli interventi straordinari di spazzamento meccanizzato delle aree parcheggio di Baronissi. In particolare è istituito il divieto di sosta per il giorno venerdì 13 aprile e per tutti i venerdì in via dei Greci e via Falcone dalle 7:30 alle 9:00. Il sabato le operazioni di spazzamento riguarderanno via Don Minzoni (area parcheggio Banco di Napoli) dalle 6:30 alle 8:00, Piazza largo dei Ferrovieri e via Unità d'Italia dalle 7:30 alle 9:00; via Marconi parcheggio Villa farina dalle 8:00 alle 10:00. Il lunedì le strade interessate saranno via Sant'Andrea e Corso Garibaldi dal civico 2 al civico 68 e dal civico 83 al civico 1 (7.30-9). Le operazioni di spazzamento meccanizzato riguarderanno il martedì via Aldo Moro parcheggio residenze universitarie (7.30 - 9) e infine il mercoledì via Berlinguer (9.30-10) e via Maggiore (10-11).