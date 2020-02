Spazzamento nel centro storico: la competenza passa a Salerno Pulita

A partire dal primo marzo, con l'affidamento del servizio di spazzamento delle strade e dello svuotamento dei cestini nel centro storico e nel centro cittadino a Salerno Pulita, si completa il lungo processo avviato anni fa per avere un unico gestore per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e lo spazzamento delle strade. Negli anni scorsi operavano più soggetti (Comune con propri addetti, Salerno Pulita, Consorzio di Bacino, cooperative) e "la frammentazione delle competenze (per zone ma anche per singole frazioni di rifiuti e impianti di raccolta, trasferenza e trattamento) creava difficoltà di gestione e diseconomie" precisano in una nota gli uffici comunali.

L'appello alla movida

Dal prossimo mese, dunque, la società municipalizzata subentrerà nello spazzamento di quella parte della città fino ad ora affidata agli operatori del Comune: "Si confida nella collaborazione dei cittadini e in particolare degli operatori commerciali della zona movida a cui - viene ricordato nella nota - si ribadisce ancora una volta l'invito a differenziare i rifiuti, a conferirli negli orari e con le modalità stabilite dalle ordinanze sindacali per la raccolta, attività quest’ultima che non va confusa con lo spazzamento delle strade".