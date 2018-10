Spazzamento nei quartieri, tocca ai lavoratori di Salerno Pulita

Dal mese di ottobre tocca alla società municipalizzata Salerno Pulita provvedere allo spazzamento di tre dei quattro lotti cittadini che, fino allo scorso 30 settembre, erano di competenza di altrettante cooperative sociali.

Il servizio

Solo dall’inizio di questa settimana, però, la società del Comune di Salerno ha potuto mette in campo le 130 unità supplementari (annunciate nei giorni scorsi dal sindaco Napoli e dal governatore De Luca), con la stabilizzazione di altrettanti precari. L’affidamento riguarda tre lotti: il primo comprende il quartiere Fratte, anche se non per intero. Il secondo, invece: Rione Calcedonia e Gelsi Rossi. Il terzo riguarda il quartiere Arbostella, parte di Mercatello, Torre Angellara, Mariconda e parte del quartiere Sant’Eustachio. In questi, la partecipata comunale è chiamata anche al lavaggio delle strade e svuotamento dei cestini gettacarte. .