"Spegni lo smartphone e accendi il cervello": l'iniziativa a Pontecagnano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Spegni lo smartphone, accendi il cervello." La splendida iniziativa di questa mattina 25 Maggio 2019 della collega Associazione Cassandra che promuove l'amore per i libri e per la musica. Grazie a Lucia Zoccoli Presidentessa di "Cassandra", una giornata all'insegna dei valori, della musica, della lettura e sopratutto della cultura. I bambini sono stati i protagonisti, con i loro strumenti musicali è stato fantastico vederli esibire sulla lettura della loro dirigente scolastica e i genitori erano tutti entusiasti un bel momento di aggregazione sana, è quello che si è creato stamattina in piazza Sabbato nei Giardini di via Carducci a Pontecagnano Faiano in cui ha visto partecipe la dirigente dell'istituto comprensivo Picentia nella lettura di un bellissimo Libro, Pierino è il Lupo nel quale veniva accompagnata dagli strumenti musicali affidati ai bambini e ai loro insegnanti che dirigeva o la piccola orchestra. Si dice soddisfatta Lucia Zoccoli per la riuscita di questo evento dedicato al maggio dei libri ed è subito pronta a continuare su questa strada, promuovendo la lettura in ogni sua forma e genere, che perchè la cultura parte dalla lettura e dal sapere. Mentre Manuela Di Domenico è Giovanni Morra in collaborazione con l'associazione Socio-Culturale Ombra e la Mondadori BOOK store (Centro Commerciale La Fabbrica) hanno allestito uno splendido banchetto con dei libri e della vantaggiose oppprtunitá per i lettori. Grazie ad Angelo Mazza e Giovanni D'Andria di Cafè Carducci per aver Donato le magliette, con il logo dell'iniziativa, ai ragazzi Dell' I.C. Picentia. Grazie a Mondadori Bookstore con la nostra Manuela Di Domenico in collaborazione con il nostro Presidente di "Ombra" Giovanni Morra e l' Associazione Socio-Culturale "OMBRA" per aver allestito un meraviglioso banchetto libri. Grazie a Giovanni Noschese e Noschese Studio Immobiliare per aver fatto da sponsor all'evento. Un Grazie alla dirigente Ginevra de Majo Grazie a Luisiana De Chiara Grazie ai docenti tutti dell I.C.Picentia Grazie Francesco Pastore per il supporto Un ringraziamento al Sindaco Giuseppe Lanzara per aver concesso il patrocinio all' iniziativa Spegni lo smartphone Accendi il cervello. A presto con un nuovo appuntamento ! GIOVANNI MORRA (Associazione Socio-Culturale Ombra)