Sette neonati e 377mila euro per la spesa sociale: l'annuncio del sindaco

Sette neonati e 377mila euro per la spesa sociale. Manlio Torquato, primo cittadino di Nocera Inferiore, esprime soddisfazione per la nascita di sette nuove vite e annuncia anche il piano di distribuzione delle risorse. "Voglio partire dalla nascita di 7 piccoli concittadini - dice - comunicatami dal primario facente funzioni Andrea Lupi stamane. Diamo a ognuno il nostro benvenuto. Il reparto è al piano di sopra delle malattie infettive dell'Umberto I. La vita sta al di sopra della malattia",

I fondi per la spesa sociale

"Non si tratta dei 50mila euro temuti ieri, ma neppure di una ricchezza. Sono 377mila euro, i fondi stanziati per il Comune di Nocera. Se, per assurdo, li dividessimo per ciascuno degli abitanti pro capite sarebbero circa 7 euro a testa. Ovviamente non sarà così, perché saranno suddivise per i nuclei familiari bisognosi e dunque sarà di più. Ma non un gran capitale. Perciò, un attimo ancora di attesa. Seguiremo procedure serie, pubbliche e garantite. Per tutti gli aventi diritto. Nell'ambito di linee guida comuni predisposte da ANCI (l'associazione nazionale dei Comuni d'Italia). Tempo qualche giorno ancora. E sarà possibile accedere a richieste e documenti. Nel frattempo, perciò, continua la raccolta di donazioni di generi alimentari che il Comune -per il tramite della Protezione Civile- e delle relative associazioni distribuirà gratuitamente.

I link ed i numeri, ripeto, quelli qua sotto. O sul sito del Comune".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le donazioni

Il sindaco di Nocera Inferiore parla anche di donazioni importanti: "Stamane al Comune di Nocera Inferiore sul nostro conto corrente bancario per l'emergenza covid e finalizzate principalmente all' acquisto di ventilatori per l'Umberto I e altre dotazioni sanitarie. Un ringraziamento al donatore Mario Gambardella di Gambardella Cash per l'importante contributo; e uno all'associazione "I love Peppe" del dottor Petti e ai tanti benefattori: imprese o semplici cittadini, che stanno manifestando la loro solidarietà; l'invito per tutti a non fermarsi. Ne pubblicheremo con il loro consenso l'elenco aggiornato domani. Ma voglio anche ringraziare per l'impegno e le proposte e la fattiva collaborazione i Dirigenti gli uffici comunali Nocera Multiservizi, gli assessori e tutti i consiglieri comunali che stanno lavorando con iniziative concrete e proposte a questa fase così delicata. E le associazioni di Protezione Civile i Servizi Sociali e la Polizia Locale". Torquato inoltre conferma che tra i contagiati c'è un agente di polizia locale: "Un nostro vigile ma già in permesso da tempo.

Sta bene ed è a casa. Per cautela pero' abbiamo chiesto tamponi anche a due suoi colleghi e a due assistenti sociali e la sanificazione degli ambienti. Ma le attività continuano regolarmente". Il Sindaco chiede prudenza: "È l'appello che non smettero' mai di fare. Questa è una malattia maledettamente seria. Non sappiamo cosa succederà sul territorio.

Ma sappiamo che tanto dipende dai nostri comportamenti".