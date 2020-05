"Sempre colmo è impossibile, ma che non sia mai vuoto": l'appello per il carrello della Spesa SoSpesa a Salerno

Inizialmente, i carrelli erano talmente stracolmi che, poco dopo l'avvio dell'iniziativa, è stato necessario far scendere in campo, per il ritiro straordinario dei doni "in eccesso", anche il Nucleo Comunale della Protezione Civile di Salerno, ad oggi impegnato nel progetto ideato e gestito dalla cooperativa sociale Galahad, con il patrocinio del Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno. Attualmente la Spesa SoSpesa è attiva in 32 esercizi e supermercati salernitani ed occorre che l'iniziativa prosegua, in quanto la richiesta di aiuto delle famiglie salernitane penalizzate dall'emergenza Covid-19, non risulta in calo. Anzi, con il riavvio di molte attività e le nuove disposizioni, tanti, non potranno tornare al loro posto di lavoro, a causa del distanziamento sociale necessario per prevenire il contagio e che impone, nel migliore dei casi, una rigida turnazione del personale. E, nel peggiore, il taglio ai dipendenti di ditte ed esercizi. Con tutte le drammatiche conseguenze del caso, non evitabili, vista la prudenza fondamentale nell'attuazione dei protocolli sanitari studiati per scongiurare la riesplosione del Covid-19.

L'appello

Intanto, se inizialmente il numero dei generosi aveva superato in molti casi il numero dei fruitori dei prodotti acquistati e lasciati nel carrello, ad oggi, le donazioni sono calate. Come era prevedibile, dopo il boom iniziale di adesioni da parte di chi ha inteso fornire il suo contributo a chi sta navigando in cattive acque, con il passare delle settimane i prodotti acquistati e destinati a chi ha bisogno sono diminuiti, ma le richieste di aiuto sono in crescita. "Sappiamo bene che è impossibile acquistare prodotti in più ogni volta che si effettui la spesa - hanno osservato dal direttivo di Galahad- Tuttavia, chiediamo un ulteriore sforzo ai salernitani di buon cuore che, abbiamo appurato, sono davvero tanti: sarebbe difficile pretendere che il carrello fosse sempre stracolmo come i primi tempi, ma è necessario che non resti mai vuoto. Dai market abbiamo recepito che la richiesta delle famiglie in difficoltà è in crescita, per cui se ognuno acquistasse anche solo un litro di latte a lunga conservazione, pelati, olio, pasta o scatolame, in base alle sue possibilità, potrebbe fungere da supporto a quanti attualmente hanno difficoltà a provvedere alla spesa quotidiana. Un piccolo gesto da parte di ognuno, può cambiare la situazione di tanti", hanno concluso i volontari che proseguono nella gestione e nel monitoraggio dei negozi aderenti. L'auspicio, dunque, è che i carrelli, ad oggi, in ogni caso, fortunatamente non vuoti, tornino a riempirsi, mostrando, ancora una volta, il gran cuore della nostra città.

Di seguito, gli esercizi aderenti alla Spesa SoSpesa



1.Carrefour Market Salerno 2 - via Posidonia, 132

2. Carrefour Market - via San Leonardo 120 Traversa Migliaro, 18

3. Supermercato Carrefour Express - piazza Sant’Agostino 27/28

4. Supermercato Etè - via Paolo de Granita 11

5. ReStore Supermercato Cash and Carry Dettaglio e Ingrosso- via Pandolfina Fasanella, 23

6. Autuori Surgelati- viale Antonio Gramsci, 73

7. Todis Supermercato Salerno- via Roberto Volpe

8. Sigma - via Manganario 27

9. Conad City- via irno 29/33

10. Salumeria di Cuoco Assunta - via Nizza 142

11. MD Discount - via San Leonardo 236

12. L’arte della frutta- via Indipendenza 26

13. Minimarket Da Nello - via Brignano Inferiore 98

14. Cremeria “Antonio” di Cantarella Antonio - piazza Matteo Luciani 6/7

15. Alimentari De Maio Luisa - via Carmine 81

16. Conad Superstore - via delle Calabrie 4

17. Conad - via Volontari della Libertà 45

18. Iacovazzo Punti vendita diretti a Salerno - via Zanotti Bianco 65, Pastena / via Robertelli 36, Torrione

19. Surgelati Piazza Malta di Forte Domenico - Piazza XXIV Maggio, 16/bis

20. Conad City - Via Ogliara, 125,

21. Maxi Sidis - via Valerio Laspro, 58

22. Gran Risparmio - via Fratelli Del Mastro, 14

23. Il sapore della frutta di Luca Cafaro - via fiume 126, Mariconda

24. Surgelati Venditti - via Santa Margherita 21, Pastena

25.Salumeria Salernitana - via Bernardo Gaeta 6

26.Conad City - piazza Portarotese 12

27.Decò 5020 Elle.Di.Effe. S.r.l. - Via Vernieri 17

28.Amatè Salerno (prodotti biologici)- via Rocco Cocchia 161

29. Cavalieri Ettore Cremeria - via Baratta Silvio 101

30. Wein Haus- via Michele Vernieri N.38B

31. Pescheria A' licella - via Michele Vernieri 36/B

32.Negozio Enzo (detersivi, casalinghi e profumeria)- via Posidonia 245

Come funziona la Spesa SoSpesa

I cittadini generosi, quotidianamente, potranno acquistare uno o più prodotti in più rispetto a quelli che occorrono loro, e riporli, dopo aver effettuato i pagamenti, in un carrello dedicato alla raccolta alimentare, sito non distante dalle casse. Le persone in difficoltà, dal canto loro, dopo aver effettuato le loro compere, avranno la possibilità di prelevare da 1 a 3 prodotti presenti nel carrello, gratuitamente. La modalità di ricezione dell’aiuto pensata risulta basata sulla “buona fede” dei beneficiari della “spesa sospesa”: i cittadini non dovranno esibire alcuna documentazione attestante il loro reddito (utile per accertarne il bisogno), né recarsi al market in orari e giorni stabiliti per la distribuzione, in quanto, nel rispetto della normativa vigente, queste ultime disposizioni potrebbero causare assembramenti.