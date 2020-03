Coronavirus: è il week-end del "tutto rinviato", gli appuntamenti annullati

Si susseguono, senza sosta, i rinvii di spettacoli e iniziative previsti nel nostro territorio, a causa dell'emergenza Coronavirus. Non solo il Teatro Verdi e la Sala Pasolini, infatti, sospendono gli appuntamenti fino al 3 aprile, per non poter consentire al pubblico la distanza anti-contagio indicata dal Ministero. Chiudono fino alla stessa data anche il Teatro delle Arti, il Piccolo Teatro del Giullare e il Teatro Nuovo. Sospensione delle attività fino al 3 aprile anche per la Casa del Contemporaneo al Teatro Ghirelli. Intanto, l'evento "Girls not brides. Spose bambine in Bangladesh" previsto il 6 marzo al Museo Archeologico di Pontecagnano è rinviato a data da destinarsi.

Tutto rinviato

Il Teatro Arbostella, a seguire, sospende e rinvia le repliche previste nei fine settimana 7-8-14-15-21-22 marzo dello spettacolo “In questo mondo di ladri" della Compagnia All'Antica Italiana di Gaetano Troiano, ottavo appuntamento del cartellone della XIV rassegna di teatro comico. Il cartellone ripartirà dal 4 aprile recuperando lo spettacolo. Rinviato anche il Delitto al Museo Papi in questo week-end e, sempre a proposito di siti storici e artistici, presso il Museo Virtuale della Scuola Medica Salerno, in questi giorni, sono consentite visite a piccoli gruppi per volta, proprio per consentire il rispetto della distanza di un metro tra i visitatori. Come è noto, sono stati rinviati anche gli appuntamenti di marzo al Palasele di Eboli, precisamente Notre Dame de Paris e il concerto dei Modà. rinvii al palasele per notre dame e modaà