Da Salerno a Verona per rubare: spezza i lucchetti dei garage, ma il rumore lo tradisce

Svegliato da rumori metallici che provenivano dai garage, ha chiamato la polizia, che poco dopo è arrivata in via Cristofoli, a Verona, nella notte tra mercoledì e giovedì. Come riportano i colleghi di Veronasera, erano circa le 3.30 e il denunciante aveva riferito di aver distinto chiaramente due fragori, distanziati tra loro da un breve lasso temporale, che lo avevano insospettito. Sul posto sono dunque arrivati gli uomini delle Volanti, giusto in tempo per beccare il ladro sul posto, con una trancia di grandi dimensioni in mano.

Il fatto

Quando è stato sorpreso dagli agenti, l’uomo era già riuscito a scassinare i lucchetti di due autorimesse e ad estrarre, da una di queste, una bici, con il probabile intento di appropriarsene una volta terminato di rovistare nei garage vicini. Il 32enne originario di Salerno ma residente a Verona è stato denunciato per tentato furto aggravato e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Il pregiudicato era già destinatario di un provvedimento del Questore di Verona – l’avviso orale – emesso a suo carico lo scorso 11 maggio.