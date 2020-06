Spiagge a Battipaglia: i dettagli del piano comunale

“Per la prima volta Battipaglia adotta un piano comunale per la fruizione delle spiagge libere. Un provvedimento unico che tiene insieme contemporaneamente le prescrizioni per l'emergenza Covid19 con la capienza massima per ogni spiaggia, la sicurezza con la presenza della polizia municipale, il presidio costante con servizio civile e associazioni di volontariato come le croci, nuovo servizio di raccolta rifiuti e lavori di manutenzione per gli accessi alle spiagge.

Iniziamo a mettere la fascia costiera e la risorsa mare come punto fondamentale del programma della città a partire dalla garanzia dei servizi essenziali”.