Tutti al mare nella Fase 2? Sì, ma non ovunque: le spiagge ancora chiuse

Non solo le spiagge di Maiori e di Erchie: per il momenti non è possibile accedere nemmeno all'arenile di Minori è scattato il divieto di balneazione così come pure per quello di Atrani, per l'incontrollato afflusso di persone.

Le altre spiagge

Off limits poi la spiaggia libera “Marina di Conca” di Conca dei Marini e la spiaggia della frazione di Castiglione Ravello. Tali aree, infatti, risultano ancora inadatte ad accogliere i bagnanti in sicurezza, nel rispetto delle indicazioni regionali sulla balneazione. Per gli amanti del mare, dunque, occorre ancora un po' di pazienza.