Spiagge a misura di bambino: bandiera verde per 8 località del Cilento

Agropoli-Lungomare San Marco, Trentova, Ascea, Centola-Palinuro, Marina di Camerota, Pisciotta , Pollica-Acciaroli, Pioppi Santa Maria di Castellabate, Sapri. Ecco le 8 "perle" del Cilento insignite con la bandiera verde.

Il riconoscimento

Non solo mare cristallino - ormai una certezza, di recente c'è stata anche l'inchiesta di Skyscanner - ma anche il riconoscimento che viene assegnato dal 2008, attraverso il contributo di quasi tremila pediatri, alle spiagge (in totale 142) italiane e spagnole che sono più adatte ai bambini. Rispettano, infatti, i parametri dell'acqua limpida e bassa, della sabbia per fare castelli, di spazi per la nursery e il cambio del pannolino. La cerimonia ufficiale, alla presenza dei sindaci, si terrà il 28 giugno a Praia a Mare, in provincia di Cosenza.