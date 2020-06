Estate al mare, troppi bagnanti a Vietri: chiuse le spiagge libere

Disposta la chiusura delle spiagge libere a Vietri sul Mare. Fino a quando non sarà approvato il nuovo “piano sicurezza”, infatti, il sindaco Giovanni De Simone ha posto il divieto di frequentare l'arenile.

Già da oggi, 13 giugno, dunque, risultano chiuse le spiagge libere:“Vogliamo assicurare tranquillità e sicurezza ai nostri cittadini, ma anche ai turisti e bagnanti - ha detto il primo cittadino - La decisione arriva dopo il notevole afflusso di persone che negli ultimi giorni hanno popolato le spiagge del paese. Ai lidi sarà consentito di rimanere aperti al pubblico purché garantiscano il giusto rispetto delle norme anti-contagio. Le spiagge resteranno chiuse fin quando non verrà applicato un piano sicurezza nel rispetto delle norme di prevenzione".

Poi l'annuncio

“Abbiamo predisposto un piano ad hoc per gestire gli afflussi, far rispettare le distanze di sicurezza e assicurare controlli costanti. Piano che entrerà in vigore la prossima settimana.

Per questo abbiamo preferito inibire, fino all’attuazione del piano sicurezza, le spiagge libere di Vietri sul Mare, considerato il notevole afflusso di persone che abbiamo registrato negli ultimi giorni”.