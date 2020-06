Spiagge libere ed ombrelloni gratuiti a Salerno, l'annuncio del Comune

Assicurata la fruizione libera e sicura degli arenili pubblici, a Salerno. La Giunta Comunale, presieduta dal sindaco Vincenzo Napoli, oggi, ha approvato, su proposta degli assessori comunali all'Ambiente Angelo Caramanno e all'Urbanistica, Mimmo De Maio, il programma operativo per offrire il servizio alla cittadinanza. Il Comune ha già provveduto a censire le aree disponibili. Su queste aree saranno installati ombrelloni pubblici che svolgeranno la duplice funzione di garantire l'ombra e definire le distanze minime di sicurezza tra i bagnanti. Palazzo di Città garantirà anche la pulizia e la sanificazione degli arenili e nei prossimi giorni si procederà ad una gara per affidare tali zone ai gestori che ne faranno richiesta. Costoro dovranno vigilare sul contingentamento degli accessi, affinchè non si verifichino assembramenti, e garantire la tenuta dei registri di presenza.

L'accesso alle spiagge

L'accesso alle spiagge e la fruizione degli "ombrelloni comunali" sarà totalmente gratuita. I bagnanti potranno eventualmente servirsi del servizio di noleggio delle attrezzature balneari assicurato dai gestori in loco. A supporto dei gestori la Polizia Municipale e la Protezione Civile svolgeranno funzioni di sorveglianza per scongiurare assembramenti.

Il sistema sperimentale

Il Comune di Salerno garantisce la fruizione libera, gratuita, sicura e persino comoda (con l'originale novità degli ombrelloni pubblici) delle spiagge cittadine. E' un sistema sperimentale che confida nella rigorosa autodisciplina personale e collettiva. Ciascuno dei bagnanti dovrà fare la propria parte per tutelare la salute personale e collettiva e permettere a tutti di trascorrere qualche ora di sano relax e benessere sulla spiaggia. Al tempo stesso, con i servizi facoltativi, anche i gestori avranno la possibilità di realizzare utile e creare lavoro. Un modello Salerno virtuoso ed efficace che sarà ovviamente monitorato per porre rimedio ad eventuali disfunzioni ed anomalie.