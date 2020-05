Spiaggia di Santa Teresa, ecco il progetto per le "zone d'ombra"

Quattro giovani professionisti salernitani (gli architetti Luisa e Andrea Santoriello e gli ingegneri Marianna La Marca e Domenico Pellegrino dello Studio Santoriello Associati di Salerno diretto dall’ingegnere Lucio Santoriello) hanno lavorato ad un progetto pilota per dotare le spiagge di zone d’ombra predefinite per combattere lo stanziamento incontrollato dei cittadini che vi si recheranno, ciò tanto muovendo dalla nota spiaggia salernitana di Santa Teresa. A sponsorizzare il progetto sono i consiglieri comunali Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo, Corrado Naddeo, Pietro Damiano Stasi e Giuseppe Ventura.

La riunione

I consiglieri – “nell’esprimere grande e sincero apprezzamento per la dimostrazione di generosità ma anche lode autentica per lo spirito di liberalità col quale i nostri concittadini hanno messo a disposizione le proprie energie e competenze per contribuire a rendere migliore la qualità della nostra vita nei limiti delle condizioni date” – hanno fatto proprio il progetto e lo hanno proposto all’Amministrazione affinché possa attuarlo realizzandolo sulle spiagge libere di Salerno. Questa mattina la commissione “Statuto e Regolamenti”, presieduta da Gallo, ha accolto con favore l’iniziativa che i giovani professionisti hanno voluto offrire gratuitamente alla città. Lo studio è stato protocollato agli uffici comunali ed inviato al sindaco Enzo Napoli e all’assessore all’urbanistica Mimmo De Maio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La proposta: