Spiagge libere a Salerno, i lidi devono garantire l'accesso gratuito

I lidi salernitani devono assicurare il libero accesso alla spiaggia libera. Lo sottolinea il presidente del Distretto turistico riviera salernitana, Alberto Serritiello che è statoi convocato dall’assessore all’urbanistica e alla mobilità, Mimmo De Maio, dopo le segnalazioni di cittadini che lamentano il mancato rispetto della legge.

Le denunce

Capita, infatti, a Salerno, che per raggiungere l’angolo di arenile rimasto libero dagli ombrelloni dei lidi l’unico accesso possibile risulti proprio attraversare cabine e lettini. L'assessore all’Urbanistica e alla Mobilità, Domenico De Maio, sta effettuando una serie di sopralluoghi e di confronti con i gestori degli stabilimenti.

La norma

Va ricordato che tutti hanno la possibilità di usufruire liberamente della parte di spiaggia che non è stata data in concessione e dei 5 metri di battigia dal punto in cui le onde si infrangono. Come conferma anche la legge numero 296 del 2006 (articolo 1, comma 251),esiste “l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione”.