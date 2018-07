Camerota, spiagge sicure: il sindaco Scarpitta ne parla a Rainews24

"Potremo pagare gli straordinari alle nostre forze di polizia e garantire che Camerota diventi sempre più un posto sicuro. Lavoriamo in sinergia con la Capitaneria di Porto, i Vigili Urbani, i Carabinieri". Intervistato da Rainews24, il sindaco Mario Salvatore Scarpitta commenta soddisfatto l'arrivo di fondi ministeriali da utilizzare in "Spiagge Sicure", il progetto nazionale che investe in campagne di sensibilizzazione e nella lotta all'abusivismo commerciale. Camerota rientra nei 54 comuni costieri beneficiari.

La priorità

Il sindaco Scarpitta ha parlato anche della "merce contraffatta che non ha un bollino utile ad identificarne la qualità. E’ un pericolo per i bambini ma il rischio più grande è che gli ambulanti facciano parte di una filiera dell'illegalità e che si ritrovino ad ungere le ruote del carro della malavita. Attraverso queste persone, infatti, la malavita ripulisce i propri soldi".