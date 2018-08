Viaggio in spiaggia, assenza di regole: i cittadini chiedono più controlli

Ami rotti, bottiglie di birra, bagnanti muniti di rastrello e retino. Il viaggio sulle spiagge libere della zona orientale di Salerno riserva mille sorprese e tanti oggetti indesiderati ma consente anche di evidenziare alcuni esempi virtuosi, grazie alla corretta gestione di alcune aree demaniali. A poche ore dal ritrovamento e dalla segnalazione di alcune siringhe, chi sceglie la spiaggia libera per un tuffo e qualche ora di relax è più prudente, perlustra l'arenile e poi posiziona il telo da mare, chiede maggiori controlli e vigilanza costante all'amministrazione comunale.

Mercatello

"Qui è terra di nessuno, prevalgono menefreghismo e assenza di regole". Rosanna Rinaldi, habituè della spiaggia libera di via Leucosia a Mercatello, interrompe per qualche istante la tintarella estiva e illustra punti di forza e note dolenti dell'arenile che frequenta ormai da decenni. Sempre in zona orientale a meno di un chilometro di distanza, alcuni bagnanti hanno segnalato la pericolosa presenza di siringhe in spiaggia. "Qua non ce ne sono - dice la signora - ma troviamo tanto altro". "Ad esempio ami rotti e lasciati sulla battigia da alcuni pescatori, non del posto - aggiunge Alfonso Caravano - l'anno scorso portammo un bambino in ospedale. Il problema serio è il protrarsi dei bivacchi notturni: arrivano i ragazzi di sera, ci sono i falò, la mattina dobbiamo passare con retino e rastrello per togliere legna bruciata e bottiglie di vetro". Altra segnalazione, di Pasquale Ferrigno: "Qualcuno porta anche i cani a fare i propri bisogni. La spiaggia è per i bambini, per le famiglie. Noi, invece, ci imbattiamo in adulti scorretti che la trasformano in un campo di calcio. Esistono regole da rispettare anche su una spiaggia libera. Il fatto stesso che si tratti di spiaggia libera autorizza, invece, qualcuno a muoversi in assenza di regole". Poi qualche consiglio all'amministrazione da parte dei bagnanti: "Ci troviamo sulla spiaggia dove è stata posizionata la pedana con accesso diretto all'arenile - ricorda Antonio Siniscalchi - Se c'è la pedana, occorre anche una ringhiera per aiutare gli anziani, le persone che spingono i passeggini oppure le sedie a rotelle".

Pastena

Nuovo giro, altre testimonianze. "Occorre lavoro continuo, nel nostro caso h24, vigilanza compresa, per mantenere l'area pulita - spiega Carmine Mari, noleggiatore di una delle aree demaniali che offrono servizi balneari nella zona orientale di Salerno - Gestiamo questa spiaggia da 3 anni e in precedenza, dal 2003 al 2011, quella di Santa Teresa offrendo servizi balneari di pubblica utilità. Ad alcune centinaia di metri dalla nostra struttura, quindi in un altro arenile e su una spiaggia libera, sono state trovate numerose siringhe. Accade perchè quella spiaggia libera è meta di bivacchi notturni, resta incustodita e prevale l'inciviltà. Nel nostro caso, la spiaggia è pulita da nostro personale, ci occupiamo anche di liberare il marciapiede da carte, mozziconi di sigarette e fogliame".