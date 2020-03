Sole e tintarella di marzo: coppiette in spiaggia nei giorni del Coronavirus

La tintarella di marzo non è un gioco divertente: diventa menefreghismo, nei giorni della prudenza ad oltranza per contenere i rischi di contagio da coronavirus. Il decreto c'è ma non tutti lo rispettano. Mentre i tamponi positivi aumentano in provincia di Salerno, c'è chi ritiene, sulle spiagge del capoluogo, di essere immune da multe e da contagio e trascorre ore in spiaggia. I cittadini denunciano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il buonsenso

I vigili urbani sono pronti a multare, scattano denunce ed i cittadini segnalano e scattano fotografie. Indignazione sui social: "Non possiamo permettercelo, ritornate a casa".

La guida >>> Quando si può uscire di casa