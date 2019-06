Spiaggia accessibile ad Agropoli e, per visitare il centro storico, arriva anche la sedia “Scoiattolo”

Torna, ad Agropoli, la “spiaggia sociale” che sarà operativa dal 1 luglio al 31 agosto, in località San Marco, in adiacenza al Lido “Il Raggio Verde”. Diversamente abili e minori a rischio e sotto tutela potrà godere gratuitamente della spiaggia attrezzata con discese, la sedia “Job” che permette di entrare in acqua e fare il bagno. E poi le docce, i servizi igienici e lo spogliatoio privi di barriere archittetoniche. L'animazione sarà curata dai volontari del Servizio civile del progetto “Senza età”. Il modulo di richiesta di fruizione della spiaggia accessibile è disponibile sul sito web istituzionale e presso l’Ufficio Servizi sociali del Comune.

La novità

Inoltre, con il progetto “Turismo sociale oltre le barriere” promosso dall’Assessorato alle Politiche sociali, in collaborazione con l’Azione Cattolica “V. Bachelet” e Associazione “Amici del centro storico”, arriva la sedia “Scoiattolo”, un supporto per disabili, anziani e persone con difficoltà motorie che permetterà di garantire l’accessibilità al centro storico, partendo da via Patella e superamento degli scaloni, grazie all’utilizzo della particolare sedia. Il periodo di attività del servizio è compreso tra l’8 luglio e l’8 settembre, tutti i giorni, dalle ore 18 alle 22. L’operazione viene svolta, anche in questo caso, in collaborazione con i volontari del Servizio civile.