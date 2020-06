Scippo in spiaggia ad Eboli: rubato il borsello ad un giovane

E' stato scippato in spiaggia, un corsista del Centro Nautico, ad Eboli. L’episodio è avvenuto nella tarda mattina di ieri in località Campolongo: il malcapitato, in pausa pranzo, si era allontanato con un amico per una passeggiata in riva al mare, in una spiaggia libera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fatto

Come riporta Ondanews, un ladro gli ha strappato il borsello dalla spalla: all’interno, il portafogli con soldi, carte di credito e documenti. Il malvivente è fuggito verso la pineta, facendo perdere le sue tracce. Indagano, dunque, i carabinieri, per risalire all'identità del responsabile.