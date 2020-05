Ritorno al mare: pulizia straordinaria a Castellabate, ad Eboli scatta l'ordinanza contro l'inciviltà

Le acque sono cristalline ed il sole illumina il cielo: conto alla rovescia, per gli amanti del mare, per poter godersi una mattinata in spiaggia. In particolare, Castellabate si sta preparando alla ripartenza: per favorire gli allestimenti per la stagione balneare, che si è stati costretti ad avviare più tardi del solito a causa dell’emergenza sanitaria, c’è la necessità di ricominciare proprio dall’ambiente. I volontari di Legambiente, le associazioni ambientaliste e non, i cittadini tutti, potranno partecipare, venerdì 29 maggio dalle ore 9, ad una giornata di pulizia straordinaria, organizzata dall’assessorato all’Ambiente del Comune.

L'iniziativa

L’operazione abbraccerà l’intera area costiera di Castellabate, da Punta Tresino a Punta Licosa, passando per tutte le frazioni che si affacciano sul meraviglioso mare Bandiera Blu dal 1999. Ognuno, nel rispetto delle regole del distanziamento sociale, potrà raggiungere la spiaggia che intende ripulire e a tutti i volontari verranno forniti guanti e sacchetti per la raccolta.

Parla l’assessore all’Ambiente, Domenico Di Luccia

Siamo particolarmente orgogliosi di ripartire insieme con un’iniziativa ambientale che si rende utilissima anche per evitare che i rifiuti spiaggiati durante le mareggiate invernali possano venire sotterrati con le prossime operazioni di livellamento degli arenili con mezzi meccanici. La crisi sanitaria non può farci abbassare la guardia neanche sulla salvaguardia dell’ambiente, un tema fondamentale soprattutto adesso che abbiamo apprezzato ancor di più l’importanza di vivere all’aria aperta.



Eboli

Intanto, ad Eboli, per la ripartenza legata al comparto balneare, il sindaco Massimo Cariello ha incontrato gli imprenditori turistici del Consorzio Hera Sele Mare. "Insieme stiamo portando avanti da tempo ormai un discorso condiviso per la promozione turistica del nostro litorale. - ha detto il primo cittadino che ha poi puntato l'attenzione su un'iniziativa finalizzata alla tutela dell'ambiente che, dunque, avrà ricadute positive anche sulle spiagge - Con l'ordinanza che vieta la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche in presenza delle restrizioni di legge in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiamo voluto fare leva sul buon senso di ognuno. È consentita, invece, la vendita di bevande in bicchieri di vetro servite ai tavoli". Fino al prossimo 15 ottobre, infatti, su tutto il territorio comunale è fatto obbligo agli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande di fornire esclusivamente i prodotti in contenitori monouso, con il divieto di somministrare in bicchieri o bottiglie di vetro, nonchè del consumo di area pubblica di qualsivoglia alimento o bevanda in contenitori di vetro. Chiunque violi le disposizioni rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

Parla Cariello