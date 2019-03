Sport e sorrisi a Santa Teresa: la primavera in città

C'è chi gioca a beach volley, chi passeggia e chi, fino a prima del tramonto, ne ha approfittato per esporsi al sole. L'area di Santa Teresa, a Salerno, in questo sabato, incarna perfettamente l'arrivo della primavera.

Tantissimi i giovani che hanno scelto la spiaggia per dedicarsi allo sport o solo per concedersi un po' di relax in questo week-end: affollato il centro cittadino, in un clima mite perfetto per la voglia di svago di salernitani e turisti.

Foto di Antonio Capuano

