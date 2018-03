Sarno, nasce uno sportello d'ascolto per docenti e famiglie

Nasce uno sportello d'ascolto per docenti e famiglie, a Sarno. L'azienda consortile "Agro solidale", infatti, intende offrire un'opportunità, laddove si renda necessario, di uno sportello d'ascolto per i docenti e le famiglie, per fornire loro un supporto per gestire eventuali situazioni di disagio, attraverso una consulenza psicopedagogica.

Il servizio

Il servizio sarà attivo da aprile ogni primo venerdì del mese, previo appuntamento, contattando il Centro per la famiglia al numero 081\18658057, secondo il seguente orario: II Circolo Didattico: ore 9.00\10.00 - III Circolo Didattico: ore 10.30\11.30. Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, il servizio sarà attivo il terzo venerdì del mese, sempre previo appuntamento: Istituto Comprensivo Statale "De Amicis-Baccelli": ore 9.30\10.30 - Scuola Media Statale "G. Amendola": ore 11.00\12.00.