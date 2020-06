Si presenta "Integr@zione", lo sportello per i cittadini più disagiati di Pellezzano e Salerno

Si terrà venerdì 19 giugno, alle 10, presso il Salone dei Marmi del Palazzo di Città, la presentazione delle attività legate al progetto Integr@zione - Sportello Territoriale di Inclusione. E’ rivolto ai cittadini dei comuni di Salerno e Pellezzano che già usufruiscono del reddito di inclusione (Rei), del reddito di cittadinanza o che più semplicemente vivono una condizione di fragilità economica o sociale, ma ancora non hanno avuto alcun supporto od opportunità per migliorare la propria condizione di vita.

Le informazioni

Il progetto offre servizi di sostegno educativo alle famiglie per i propri figli, percorsi di orientamento e consulenza gratuita per poter accedere alle opportunità di formazione e lavoro sul territorio e tirocini di inclusione sociale remunerati presso le aziende del territorio. Il tutto con la professionalità di uno staff di educatori, tecnici dell’orientamento, formatori ed esperti di politiche attive del lavoro disponibile ad accogliere le diverse esigenze per favorire la partecipazione di tutti i cittadini destinatari del progetto: Cooperativa Prometeo 82, Cooperativa Fili D’Erba, Cooperativa Il Girasole (per i servizi di supporto alle famiglie), Consorzio Mestieri Campania (per i percorsi di empowerment) e Quanta SPA (per i tirocini di inclusione sociale). La sede dello Sportello sarà in via La Carnale 8 a Salerno.

I partecipanti

Alla presentazione parteciperanno Vincenzo Napoli (sindaco di Salerno), Giovanni Savastano (assessore alle politiche sociali del comune di Salerno), Francesco Morra (sindaco di Pellezzano), e Antonino Di Domenico (direttore e responsabile dell’Ufficio di Piano S05). Interverranno, inoltre, Mario Iervolino (direttore generale dell’Asl Salerno) e Lucia Fortini (assessore alle Politiche Sociali Regione Campania). Maggiori informazioni sul progetto e su giorni e orari di apertura su www.pianosociales5.it, presso i Segretariati Sociali del Comune di Salerno o presso lo Sportello di Inclusione Territoriale del progetto.