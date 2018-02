Nasce l'osservatorio sul mercato del lavoro, gli sportelli a Salerno e Nocera

Un nuovo faro nel mondo del lavoro, per privati e aziende: presentati questa mattina, i due Sportelli lavoro nati dalla collaborazione tra la Cisl Salerno e Formamentis, ente di formazione ed agenzia per il lavoro che offre servizi in materia di lavoro e si occupa principalmente di politiche attive. Da anni, la collaborazione tra il sindacato e l’agenzia, rappresenta un punto fermo nella reciproca definizione delle strategie a contrasto della disoccupazione ed in favore di una maggiore accessibilità e reinserimento del mondo del lavoro.

Il segretario provinciale della Cisl Salerno, Gerardo Ceres:

“Riconosciamo in Formamentis un soggetto estremamente dinamico in materia di formazione e di lavoro. Negli anni abbiamo spesso lavorato insieme a progetti che hanno apportato un valore aggiunto nella vita delle persone che si sono rivolte a noi. Da queste esperienze positive è nata l’idea di strutturare un organismo che sia sempre a disposizione delle persone e delle imprese. Avviamo gli sportelli lavoro a Salerno e Nocera ma stiamo già lavorando a un’apertura ad Agropoli. L’obiettivo è replicare quest’esperienza in tutte le città della provincia”.

Gli obiettivi

Dare risposte ai bisogni dei giovani, disoccupati, inoccupati ed immigrati del nostro territorio che affrontano, nelle varie declinazioni, le problematiche del mondo del lavoro: questo lo scopo delle attività che si rivolgono anche alle imprese per ricerca e selezione, attivazione di tirocini extracurriculari, Legge 68/99. Con l'apertura degli sportelli nasce una rete che rappresenta un aiuto concreto per tutti coloro che ne hanno necessità, in linea con una nuova concezione del sistema dei servizi per il lavoro testimoniata anche dalla costituzione dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. A privati ed imprese vengono garantite, gratuitamente informazione, orientamento, formazione e riqualificazione professionale, nonchè consultazione bandi e offerte di lavoro, attivazione voucher lavoro ed altri servizi ancora.