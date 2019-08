Ascea, spostato il nido della tartaruga Caretta Caretta

Il quarto nido di uova di tartaruga Caretta Caretta scoperto, nei giorni scorsi, ad Ascea, è stato spostato per motivi di sicurezza perchè si trovava troppo vicino alla battigia.

L'annuncio

Ad occuparsene i volontari dell’Enpa di Salerno che confermano: “Seguiremo gli sviluppi da vicino poiché dal giorno 13 saremo ad Ascea per la prima schiusa. Ringraziamo la giunta comunale, i gestori dei lidi e dei villaggi ed i cittadini che usufruiscono delle spiagge di Ascea per la sensibilità dimostrata”. Attualmente sono cinque i nidi segnalati in Provincia di Salerno. Uno era stato individuato ad Eboli.