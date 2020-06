Cilento escluso da uno spot della Camera di Commercio: è polemica

“Ancora una volta Camerota, con gli altri comuni turistici della fascia costiera cilentana e del Golfo di Policastro, come Ascea, San Giovanni a Piro e Sapri, tagliati fuori da uno spot importantissimo che sta andando in onda su Rai e web, per la valorizzazione e la promozione turistica”. La denuncia arriva dall’assessore comunale al turismo e alla cultura del comune di Camerota Teresa Esposito, che prende di mira un video pubblicato dalla Camera di Commercio.

La polemica

L’esponente della Giunta Scarpitta ci va giù duro: “Così, per questo spot la provincia di Salerno, si interrompe a Palinuro, nascondendo, oscurando, mortificando, il parco Marino Protetto della Costa degli Infreschi e della Masseta, l'intera costa da Camerota a Scario interessata da grotte archeologiche, il parco archeologico di Velia, e tutto il vasto e interminabile elenco di bellezze che ospita il territorio”. Di qui l’appello agli altri amministratori cilentani a “far leva affinché questo spot continui con i nomi delle nostre località. Su quali basi è stata fatta la scelta delle località turistiche? É ora di dire basta!”conclude Esposito.