Salerno, ordinano due spremute d'arancia e pagano 16 euro

Due spremute d’arancia possono costare 16 euro? A quanto pare a Salerno sì.

Il caso

Due turisti, domenica scorsa, alle 11.35, si sono seduti al tavolo di un bar situato nei pressi della centralissima Piazza della Concordia ordinando, appunto, due spremute di arancia per dissetarsi. Poco dopo – riporta La Città – all’atto di pagare hanno scoperto che stavano per spendere esattamente 16 euro. Una cifra davvero esagerata che ha sorpreso e non poco la coppia ma che rischia di mettere in fuga gli altri turisti che, nei prossimi giorni, arriveranno in città.