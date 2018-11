Sputa addosso ai vigili e scappa, in via Roma: identificato e denunciato

Era a bordo di un motorino, insieme ad un'altra persona e, passando in via Roma, all'altezza di via Velia, ha sputato addosso agli agenti della Polizia Municipale in servizio a piedi, colpendoli alle spalle, per poi dileguarsi. Ma non l'ha passata liscia.

L'identificazione

Dopo accurate indagini, con la verifica incrociata dei vari sistemi di videosorveglianza, è stato possibile risalire all’autore del gesto, alias il passeggero dello scooter. Il giovane, maggiorenne e di sesso maschile, è stato denunciato per oltraggio ed interruzione di pubblico servizio.