Sputa addosso ai passanti e li aggredisce: uomo in preda alla follia sul Corso di Salerno

E’ tornato a colpire l’uomo che, circa un mese fa, era stato fermato dai carabinieri mentre sputava addosso alle persone.

Il caso

Ieri - riporta Il Mattino - è entrato in azione su Corso Vittorio Emanuele nei pressi della scuola “Vicinanza” infastedendo i passanti ed inseguendo addirittura due ragazze di nazionalità straniera agitando contro di loro una bottiglia. Poi sono volati calci, pugni, schiaffi e sputi addosso ad altri. Le mamme degli alunni sono preoccupate per l’incolumità dei loro figli in quanto l’uomo viene avvistato spesso nei pressi della scuola.